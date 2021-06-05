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В ближайшие 10-15 лет в российском здравоохранении произойдет «серьезная революция»

13:59, 05.06.2021
В ближайшие 10-15 лет в российском здравоохранении произойдет «серьезная революция»
Фото: realnoevremya.ru

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что в ближайшие 10-15 лет в здравоохранении произойдет «серьезная революция». Об этом он заявил на на Петербургском международном экономическом форуме.

Он считает ,что в отрасли произойдет технологическая революция, которая приведет к изменению бизнес-процессов

«Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная, и ее роль и значимость будет расти кардинально в ближайшие годы», — приводит его слова «РИА Новости».

В России начали производить новый препарат, который помогает больным коронавирусом. Он представляет собой антиковидный иммуноглобулин — защитный белок крови, который выделяется из плазмы людей, переболевших коронавирусом и получивших антитела.

Ольга Плешкова
Общество
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