Что известно о пожаре в «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани

В Казани уже сутки тушат пожар на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария». Об этом сообщили в телеграм-канале.

Огонь был локализован вчера, но продолжается тление. Отмечается, что тлеет около гектара территории: сухая трава, пни, стволы деревьев. Также в социальных сетях сообщают, что пожарных на месте работает немного.

Мэрия города ищет волонтеров.

«Сейчас открытого огня нет, но мелкие очаги еще могли остаться. На месте работают сотрудники двух администраций и активисты. Но требуется помощь волонтеров: обходить территорию и проверять на наличие тлеющих бревен, ведь территория очень большая», — говорится в сообщении.

фото: vk.com/zavtra_v_kazani

В телеграм-канале «Архитектурасы» сообщили о поджоге.

«Реальное время» обратилось с запросом, что сейчас происходит на месте инцидента в пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

«Происходит тушение травы на площади 50 кв. м. На месте работают два подразделения псч-6 ( 2 ед. техники и 10 человек личного состава). На месте оказывают содействие волонтеры, подвезена водовозка 8 тонн», — говорится в сообщении МЧС.

В апреле в Казани горела трава на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Видео опубликовано в соцсетях.

Алексей Нечаев