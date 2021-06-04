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Что известно о пожаре в «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани

20:10, 04.06.2021 3
Что известно о пожаре в «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани
Фото: t.me/arhitekturasi

В Казани уже сутки тушат пожар на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария». Об этом сообщили в телеграм-канале.

Огонь был локализован вчера, но продолжается тление. Отмечается, что тлеет около гектара территории: сухая трава, пни, стволы деревьев. Также в социальных сетях сообщают, что пожарных на месте работает немного.

Мэрия города ищет волонтеров.

«Сейчас открытого огня нет, но мелкие очаги еще могли остаться. На месте работают сотрудники двух администраций и активисты. Но требуется помощь волонтеров: обходить территорию и проверять на наличие тлеющих бревен, ведь территория очень большая», — говорится в сообщении.

фото: vk.com/zavtra_v_kazani

В телеграм-канале «Архитектурасы» сообщили о поджоге.

«Реальное время» обратилось с запросом, что сейчас происходит на месте инцидента в пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

«Происходит тушение травы на площади 50 кв. м. На месте работают два подразделения псч-6 ( 2 ед. техники и 10 человек личного состава). На месте оказывают содействие волонтеры, подвезена водовозка 8 тонн», — говорится в сообщении МЧС.

В апреле в Казани горела трава на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Видео опубликовано в соцсетях.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Очень запущенная территория и лес.
    Все закономерно.
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    Анонимно 06:13
    Судя по фотографиям в запущенном лесу множество локальных очагов - действительно похоже на целенаправленные поджоги.
    Какова цель?
    Любая.
    От хулиганства бездельников, не знающих чем себя занять.
    До попыток управлять избыточной энергией молодежи определенных политических сил, призывающих "волонтеров" к участию в опасном деле тушения очагов пожаров.
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  • Анонимно 11:38
    борьба за жизненное пространства,принимает огненные формы.
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