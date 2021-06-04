Что известно о пожаре в «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани
В Казани уже сутки тушат пожар на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария». Об этом сообщили в телеграм-канале.
Огонь был локализован вчера, но продолжается тление. Отмечается, что тлеет около гектара территории: сухая трава, пни, стволы деревьев. Также в социальных сетях сообщают, что пожарных на месте работает немного.
Мэрия города ищет волонтеров.
«Сейчас открытого огня нет, но мелкие очаги еще могли остаться. На месте работают сотрудники двух администраций и активисты. Но требуется помощь волонтеров: обходить территорию и проверять на наличие тлеющих бревен, ведь территория очень большая», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале «Архитектурасы» сообщили о поджоге.
«Реальное время» обратилось с запросом, что сейчас происходит на месте инцидента в пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.
«Происходит тушение травы на площади 50 кв. м. На месте работают два подразделения псч-6 ( 2 ед. техники и 10 человек личного состава). На месте оказывают содействие волонтеры, подвезена водовозка 8 тонн», — говорится в сообщении МЧС.
В апреле в Казани горела трава на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Видео опубликовано в соцсетях.
комментарии
Все закономерно.
Какова цель?
Любая.
От хулиганства бездельников, не знающих чем себя занять.
До попыток управлять избыточной энергией молодежи определенных политических сил, призывающих "волонтеров" к участию в опасном деле тушения очагов пожаров.