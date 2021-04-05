В казанском Эрмитаже расскажут о современном искусстве и религии Китая

В Центре «Эрмитаж-Казань» с 6 по 8 апреля состоятся лекции на темы: современное искусство, культы и религии Китая, сообщили в пресс-службе мэрии города.

6 апреля в 10.00 и в 16.00 пройдут лекции «Ансельм Кифер и Адриан Гени». 7 апреля в 10.00 и в 16.00 можно посетить лекцию «Молодые художники со всего мира». В это же время 8 апреля начнется лекция «Кураторство, скандалы и внутримузейная коммуникация». Лектором выступит российский искусствовед, куратор, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Старший научный сотрудник, хранитель китайских коллекций декоративно-прикладного и ювелирного искусства отдела Востока Государственного Эрмитажа Мария Меньшикова выступит с лекциями: 6 апреля — «Культ предков и конфуцианство: служение государству», 7 апреля — «Даосизм: счастье и долголетие», 8 апреля — «Буддизм: искусство монастырей». В 12.00 и 18.30 каждый день.

Послушать лекции можно не только в зале, но и онлайн, приобретя билет.

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