Татарстан потратит на ремонт пяти школ более 398 млн рублей

Татарстан выделил средства на ремонт пяти школ в республике. Так, на капитальный ремонт в образовательных учреждениях планируется потратить 398,1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Подрядчику нужно выполнить строительно-монтажные и другие работы по капремонту, в том числе установить оборудование, благоустроить территорию. Некоторые объекты предполагают закупку мебели, оборудования и инвентаря. Заявку можно подать до 10 июня.

Работы будут проводиться в трех набережночелнинских школах — в школе №68, в школе-детском саду №89 для детей с ограниченными возможностями здоровья, в школе-интернате «Омет» №86 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также ремонтные работы проведут в «СОШ №1» в Мензелинске и в МБОУ «Бетькинская СОШ» в селе Бетьки (Тукаевский район).

На днях сообщалось, что татарстанское ООО «СК «Алтын Групп» проведет капитальный ремонт стационарных корпусов в МКДЦ в Казани на 100 млн.

Маргарита Головатенко