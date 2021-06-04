В Татарстане закрыли движение по дороге Пестрецы — Чита — Янцевары

В Пестречинском районе Татарстана временно закрыли для движения транспорта дорогу Пестрецы — Чита — Янцевары на участке от 5-го км по 12-й км. Это связано с проведением ремонта дорожного полотна.

Проезд по этой дороге будет закрыт с 7 по 20 июня. Объехать можно по следующим дорогам: федерального значения М-7 «Волга» и регионального значения М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, М-7 «Волга» — Отар-Дубровка — Казыли, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

31 мая в Татарстане закрыли для движения транспорта автодорогу Актаныш — Муслюмово. Участок с 73,6 км по 78,3 км будет недоступен до 30 августа.

