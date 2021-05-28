В Татарстане до конца лета закроют для движения участок дороги Актаныш — Муслюмово

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане 31 мая закроют для движения транспорта автодорогу «Актаныш — Муслюмово». Участок с 73,6 км по 78,3 км будет недоступен до 30 августа. Это связано с проведением капитального ремонта дороги.

Для объезда водителям предлагают дорогу регионального значения «Подъезд к селу Новые Усы», сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Напомним, что с 1 июня по 1 сентября закроют для движения транспорта дорогу Алексеевское — Билярск на участке с 32 км по 37,7 км. Объехать можно по дороге федерального значения Казань — Оренбург и дороге регионального значения Алексеевское — Высокий Колок, по «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок», Базарные Матаки — Мамыково, Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Муслюмкино — Билярск.



Татьяна Демина