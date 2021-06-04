Президент «Урала» Иванов: «У народа в России просто нет денег. Вот главная проблема»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о проблеме заполняемости стадионов в России на спортивных мероприятиях. По его словам, россиянам не хватает денег, чтобы ходить на футбол и адекватно реагировать на зарплаты футболистов.

«Я вижу проблему еще в том, что у народа в России просто нет денег. Вот говорят, что футболисты столько получают, а сами ничего не зарабатывают. Но мы же в рынке живем. Как мы тут можем платить меньше, чем там, чтобы кого-то купить?

Но проблема в том, если футболист за рубежом получает большие деньги, то у них и билеты на футбол стоят по 40 евро. А у нас попробуй такие цены сделать, кто пойдет? А на хорошие места за 100 евро? За 8 тысяч кто пойдет?

Но вот 290 рублей в месяц стоит посмотреть РПЛ — и люди не покупают трансляции», — сказал Иванов.

Фото: vk.com/fc_ue

Отметим, что в конце сезона-2019/20 и по ходу прошедшего чемпионата России на стадионах действовали ограничения по заполняемости арен из-за пандемии коронавируса.

Стоимость подключения к телеканалу «Матч Премьер», который показывает все матчи РПЛ, составляет 299 рублей в месяц. Также можно купить разовую трансляцию, которая обойдется болельщику в 149 рублей.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов начал ходить на матчи своей команды в тюбетейке. По его мнению, этот головной убор приносит удачу уральскому клубу.