Президент «Урала» Иванов вновь пришел на матч РПЛ в тюбетейке

Президент «Урала» Григорий Иванов пришел на матч 4-го тура РПЛ против «Краснодара» в тюбетейке.

Ранее он был в том же головном уборе в игре с московским «Локомотивом» (1:1). Сразу после матча, пресс-служба «Урала» опубликовала пост в Тwitter, где предложила набрать 1000 лайков для появления тюбетейки в фан-шопе клуба.

К концу первого тайма уральская команда ведет во встрече с «Краснодаром» со счетом 1:0. Единственный гол в активе Вячеслава Подберезкина.