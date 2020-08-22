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Президент «Урала» Иванов вновь пришел на матч РПЛ в тюбетейке

14:48, 22.08.2020
Президент «Урала» Иванов вновь пришел на матч РПЛ в тюбетейке
Фото: vk.com/fc_ue

Президент «Урала» Григорий Иванов пришел на матч 4-го тура РПЛ против «Краснодара» в тюбетейке.

Ранее он был в том же головном уборе в игре с московским «Локомотивом» (1:1). Сразу после матча, пресс-служба «Урала» опубликовала пост в Тwitter, где предложила набрать 1000 лайков для появления тюбетейки в фан-шопе клуба.

К концу первого тайма уральская команда ведет во встрече с «Краснодаром» со счетом 1:0. Единственный гол в активе Вячеслава Подберезкина.

СпортФутбол Татарстан
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