В Казани по Оренбургскому тракту на две ночи ограничат движение

В Казани по Оренбургскому тракту с 7 по 9 июня частично ограничат движение из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Проезд по Оренбургскому тракту, от границ Казани до кругового перекрестка на улице Парина, будет закрыт с 22.00 7 июня до 6.00 8 июня.

фото: kzn.ru

С 22.00 8 июня до 6.00 9 июня ограничат движение в обратном направлении — по Оренбургскому тракту, от кругового перекрестка на улице Парина до границ Казани.

В Казани закрыта для движения автомобилей проезжая часть по улице Чуйкова. До 6 июня нельзя будет проехать по улице Чуйкова, возле жилых домов №62 и №77.

Алексей Нечаев