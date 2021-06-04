Первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников умер на 80-м году жизни

3 июня на 80-м году жизни скончался первый президент и бывший генеральный директор АвтоВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.



Владимир Каданников — Герой Социалистического Труда и генеральный директор АвтоВАЗа с 1988 по 2005 год. Он учился в Горьковском политехническом институте и одновременно был учеником слесаря механосборочных работ на «ГАЗе», где работал до 1960 года.

На Волжском автозаводе он начал трудиться в 1967-м на должности заместителя начальника цеха крупной штамповки Прессового производства. В 1971-м его назначили замдиректора, а затем и директором Прессового производства. В 1976 году он стал заместителем гендиректора — директором по производству, а в 1986-м — первым заместителем генерального директора — директором научно-технического центра ВАЗа.

Гендиректором Волжского объединения по производству легковых автомобилей Каданников стал в 1988 году. В 2005-м ушел с поста председателя Совета директоров в связи с выходом на пенсию.

Маргарита Головатенко