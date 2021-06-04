Рамиля Шамсутдинова этапировали в Тюмень

Фото: кадр видео

Рамиля Шамсутдинова, которого осудили за убийство восьмерых сослуживцев в Забайкалье, этапировали в ИК №2 в Тюмени. Об этом рассказал адвокат Равиль Тугушев.

Сейчас Шамсутдинов находится на карантине. По словам адвоката, они довольны этапированием в Тюмень, так как родные смогут его навещать.



Напомним, что осенью 2019 года Шамсутдинов, находясь в карауле в воинской части, расстрелял восемь офицеров и рядовых. После происшествия он рассказал, что подвергался дедовщине в части, над ним издевались. В январе 2021 года второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима — гособвинение просило приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. Семьям восьми погибших присудили компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей.

Ольга Плешкова