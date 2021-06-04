Прифтис пожаловался на отсутствие у УНИКСа игровой практики перед финалом с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис высказал недовольство затяжной паузой его команды перед финальной серией с ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Казанский клуб остается без игровой практики с 23 мая, когда в полуфинале обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань».

При этом ЦСКА 30 мая провел матч «Финала четырех» баскетбольной Евролиги и, по мнению Прифтиса, будет иметь некоторое преимущество в финале.

«Очень много времени прошло без игр, и нам было не очень просто держать себя в форме перед последним этапом сезона. Игры против ЦСКА всегда высокозатратные, потому что это качественная команда. Армейцы читают игру, наказывают за любую ошибку, это психологически сильная команда. У нас тоже есть собственный стиль и манера игры, и мы постараемся показать свой лучший баскетбол. Конечно, нам необходимо играть на максимуме энергии и концентрации. Мы выступаем дома и должны проявить соревновательный дух», — приводит слова Прифтиса официальный сайт клуба.

УНИКС получит преимущество домашней площадки в финале за счет более высокого места, занятого по итогам регулярного чемпионата в Единой лиге ВТБ. Финальная серия стартует 5 июня в Казани и продлится до трех побед одной из команд.

В нынешнем сезоне УНИКС дважды встречался с ЦСКА в рамках регулярного первенства и потерпел в этих матчах два поражения.

Подробнее об итогах победного для казанской команды полуфинала читайте в материале «Реального времени».