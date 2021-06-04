В Казани возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка на озере Лебяжье

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В Казани возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на ребенка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«По факту нападения бродячих собак на ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщил Галиев.

Надзорное ведомство взяло расследование уголовного дела под контроль.

Инцидент произошел вчера вечером возле озера Лебяжье. Семья из другого региона арендовала домик у озера. Животные напали на 7-летнего мальчика, когда они возвращались с прогулки.

Ольга Плешкова