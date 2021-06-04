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В Казани прокуратура начала проверку после нападения собак на ребенка

07:37, 04.06.2021 7
В Казани прокуратура начала проверку после нападения собак на ребенка
Фото: pixabay.com

В Казани прокуратура Кировского района начала проверку после нападения бродячих собак на 7-летнего ребенка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел 3 июня около 18.30 возле озера Лебяжье. По данным надзорного ведомства, ребенок с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Недалеко от озера они арендовали домик.

Нападение животных произошло, когда семья возвращалась с прогулки. Мальчика госпитализировали в ДРКБ.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Надзорное ведомство проверит деятельность организации, занимающейся отловом безнадзорных животных», — сообщил Галиев.

Отметим, что случаи нападения безнадзорных животных участились во многих районах Татарстана. После нападения бродячих собак на 11-летнего ребенка пользователи в соцсетях потребовали возобновить отстрел животных. Люди возмущены, что права бездомных собак оказались защищены лучше, чем безопасность людей.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    а по вашему нормально когда эти машины без разбора забирают собак, особенно находящихся на территории базы в качестве охраны и не отходящих дальше двух метров от забора? которые не то чтобы не нападают, а даже не лают лишний раз!!!!! на такие службы почему не заводят дело?! это также в принципе можно оценить как кражу!
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    Анонимно 04 июн
    Нормально. Следить надо за своими животными. А собаки для охраны должны бегать внутри базы. "можно оценить как кражу!" А ничего что твоё "имущество" само может убежать?
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    Анонимно 04 июн
    не должны собаки бегать самовольно.тем более опасные.есть список пород,которые обязаны быть в намордниках
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  • Анонимно 04 июн
    всех стерилизовать. кому жалко собак - заберите в частный дом и держите в вольере




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    Анонимно 04 июн
    Соглашусь, вот только даже после стерилизации они все равно могут быть опасны. Необходимо продумать, куда их можно вывозить, подальше от людей. Пока что это запрещено законом.
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  • Анонимно 04 июн
    собака на лице должна быть в наморднике и поводке.Так указано в законе.
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  • Анонимно 04 июн
    ну надо еще выяснить, может ребенок швырял в них камни или дразнил. Если видите на районе бродячих собак без бирки, вызывайте отлов. Они стерилизуют, а буйных оставляют в приюте.
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