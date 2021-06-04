В Казани прокуратура начала проверку после нападения собак на ребенка

В Казани прокуратура Кировского района начала проверку после нападения бродячих собак на 7-летнего ребенка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел 3 июня около 18.30 возле озера Лебяжье. По данным надзорного ведомства, ребенок с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Недалеко от озера они арендовали домик.

Нападение животных произошло, когда семья возвращалась с прогулки. Мальчика госпитализировали в ДРКБ.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Надзорное ведомство проверит деятельность организации, занимающейся отловом безнадзорных животных», — сообщил Галиев.

Отметим, что случаи нападения безнадзорных животных участились во многих районах Татарстана. После нападения бродячих собак на 11-летнего ребенка пользователи в соцсетях потребовали возобновить отстрел животных. Люди возмущены, что права бездомных собак оказались защищены лучше, чем безопасность людей.

Ольга Плешкова