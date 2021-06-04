В 2021 году в России 10 568 заключенных сдадут экзамены

В 2021 году 10 568 заключенных собираются принять участие в итоговой аттестации в формате госэкзамена (ГВЭ). Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ в 2021 году планируют сдавать 262 человека. Год назад ЕГЭ сдавали всего 35 человек, а ГВЭ сдали 796 человек, пишет RT.

В ведомстве добавили, что сократили количество участков в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Большая часть россиян поддержала идею ФСИН о том, чтобы привлекать вместо мигрантов заключенных для работы на крупных стройках. Сторонники идеи выразили мнение, что работа заключенных на объектах может стать возмещением ущерба пострадавшим и что заключенные смогут «отработать» свои преступления (по 21%).



Ольга Плешкова