Ни одна из сборных из группы А не вышла в полуфинал ЧМ-2021 по хоккею

Стали известны все полуфинальные пары в полуфинале чемпионата мира-2021 по хоккею в Латвии.

На эту стадию турнира пробились команды Канады, США, Финляндии и Германии. На групповом раунде все четыре сборные выступали в группе Б.

В полуфинале канадцы, обыгравшие в четвертьфинале Россию, сыграют против США. В другой паре Финляндия встретится с Германией, по буллитам обыгравшей Швейцарию (3:2б).

Обе встречи состоятся 5 июня.

Напомним, сборная России в овертайме уступила команде Канады и выбыла из турнира.