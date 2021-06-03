Ни одна из сборных из группы А не вышла в полуфинал ЧМ-2021 по хоккею
Стали известны все полуфинальные пары в полуфинале чемпионата мира-2021 по хоккею в Латвии.
На эту стадию турнира пробились команды Канады, США, Финляндии и Германии. На групповом раунде все четыре сборные выступали в группе Б.
В полуфинале канадцы, обыгравшие в четвертьфинале Россию, сыграют против США. В другой паре Финляндия встретится с Германией, по буллитам обыгравшей Швейцарию (3:2б).
Обе встречи состоятся 5 июня.
Напомним, сборная России в овертайме уступила команде Канады и выбыла из турнира.СпортХоккей
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