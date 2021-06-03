Сборная России уступила Канаде в 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России уступила команде Канады (1:2 от) в четвертьфинале чемпионата мира-2021 по хоккею в Латвии.

Счет был открыт на 34-й минуте встречи, гол в свой актив записал Евгений Тимкин. В третьем периоде Канада воспользовалась численным большинством и Адам Хенрик сравнял результат на табло.

В овертайме точнее оказались канадцы. Решающий гол на счету Манжипана.

Сборная России закончила свои выступления на турнире. Канада сыграет в полуфинале ЧМ-2021.