В Татарстане выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку — видео
В Татарстане сегодня стартовал массовый единый государственный экзамен по русскому языку. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В республике экзамен сдают больше 16 тысяч выпускников. Для них организовали 83 пункта. В них работают 752 общественных наблюдателя, в каждом пункте — по два человека.
Экзамен проходит 3 и 4 июня. Сегодня ЕГЭ сдавали более 11 тысяч человек.
Экзамены пройдут по следующему расписанию:
- 7 июня — математика профильного уровня,
- 11 июня — история и физика,
- 15 июня — обществознание,
- 18 июня — биология и письменный иностранный,
- 21 и 22 июня — устный иностранный,
- 24 и 25 — информатика,
- 28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.
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