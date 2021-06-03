В Татарстане выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку — видео

В Татарстане сегодня стартовал массовый единый государственный экзамен по русскому языку. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В республике экзамен сдают больше 16 тысяч выпускников. Для них организовали 83 пункта. В них работают 752 общественных наблюдателя, в каждом пункте — по два человека.

Экзамен проходит 3 и 4 июня. Сегодня ЕГЭ сдавали более 11 тысяч человек.

Экзамены пройдут по следующему расписанию: