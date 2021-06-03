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В Татарстане выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку — видео

22:43, 03.06.2021
В Татарстане выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку — видео
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня стартовал массовый единый государственный экзамен по русскому языку. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В республике экзамен сдают больше 16 тысяч выпускников. Для них организовали 83 пункта. В них работают 752 общественных наблюдателя, в каждом пункте — по два человека.

Экзамен проходит 3 и 4 июня. Сегодня ЕГЭ сдавали более 11 тысяч человек.

Экзамены пройдут по следующему расписанию:

  • 7 июня — математика профильного уровня,
  • 11 июня — история и физика,
  • 15 июня — обществознание,
  • 18 июня — биология и письменный иностранный,
  • 21 и 22 июня — устный иностранный,
  • 24 и 25 — информатика,
  • 28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.
ОбществоОбразование Татарстан
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