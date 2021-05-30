Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских праздников

Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что наблюдавшийся в столице рост количества заразившихся коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным — это характерно для гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

«Был эпидемиологический сезон, когда осенью, весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний. Сейчас к ним еще добавился коронавирус», — цитирует его слова ТАСС.

Также он отметил, что люди почти 10 дней находились дома и не хотели идти в поликлинику. Все пошли к врачам, дождавшись рабочих дней.

Москва находится на первом месте в РФ по количеству заразившихся COVID-19. Всего в городе выявлено 1 173 637 случаев заражения.

Алексей Нечаев