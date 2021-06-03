В России разрабатывают концепцию развития экологичного низкоуглеродного транспорта

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России готовят концепцию производства экологически чистого транспорта со сниженным углеродным следом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в профильных министерствах ведется активная работа по этому вопросу. Мишустин напомнил о том, что в мире многие автомобильные гиганты перешли к выпуску техники со сниженным углеродным следом.

Кроме того, премьер-министр сказал, что важно развивать собственные системы управления, в том числе с числовым программным управлением.

Ранее Мишустин прибыл в Набережные Челны. Он посетил завод двигателей ПАО «КАМАЗ». Также Мишустин заявил, что в России автомобильная промышленность быстро восстанавливается после кризисного периода пандемии коронавируса. Однако вскоре ей придется столкнуться с новыми вызовами, связанными с повышением экологических требований к транспорту.



Алексей Нечаев