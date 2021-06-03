Мишустин посетил КАМАЗ — он назвал производство 12 тыс. двигателей в год «классным заделом» для лидерства

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель правительства Михаил Мишустин посетил завод двигателей ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Это одно из крупнейших предприятий России по производству двигателей и силовых агрегатов. На заводе выпускают двигатели V8 и силовые агрегаты V8 к автомобилю КАМАЗ — всего 60 тыс. в год. Кроме того, производят на предприятии двигатели Р6 — 12 тыс. в год.

Мишустин назвал объем производства по 12 тысяч камазовских двигателей в год «классным заделом» для лидерства в своей отрасли, хотя, отметил он, КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе, во всяком случае в России. А завод каркаса кабин премьер-министр сравнил с индустрией 4.0 — в плане оптимизации процессов и соблюдения экологических стандартов по требованиям «зеленой» энергетики.

По мнению Михаила Мишустина, производство двигателей КАМАЗа стандарта Евро-5 и начало работы над выходом двигателей стандарта Евро-6 (первый прототип рядного шестицилиндрового турбодизеля КАМАЗ-910.40, соответствующего стандартам, был собран в конце 2020 года, — прим. ред.) должны помочь российскому автопрому с наращиванием экспорта. Отметим, уровень локализации на заводе каркаса кабин — 72%, но в компании пообещали довести его в 2022 году до 100%.

Также Мишустин покатался на электробусе.

Ранее Мишустин прибыл в Набережные Челны.

Алексей Нечаев