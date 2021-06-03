Мишустин заявил, что российский авторынок вскоре столкнется с серьезными вызовами

В России автомобильная промышленность быстро восстанавливается после кризисного периода пандемии коронавируса. Однако вскоре ей придется столкнуться с новыми вызовами, связанными с повышением экологических требований к транспорту. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».



— В скором времени этому предприятию, как и многим другим, придется столкнуться с новыми серьезными вызовами. Это вызовы будущего: это запрос на повышение экологических требований к автомобилям и снижение, соответственно, негативного воздействия на окружающую среду, — заявил он.



Мишустин отметил, что автопром сейчас успешно преодолевает снижение спроса в связи с пандемией, передает REGNUM.



Фото: kremlin.ru

Премьер-министр отметил, что каждый 11-й автомобиль в России продается благодаря мерам государственной поддержки.

