Мишустин: каждый 11-й автомобиль в РФ продается благодаря мерам господдержки
Каждый 11-й автомобиль в России продается благодаря мерам государственной поддержки, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ», и перечислил их:
— Мы реализуем три спецпрограммы: во-первых, это льготное кредитование, во-вторых, это льготный лизинг и, в-третьих, госпрограмма субсидирования газомоторной техники.
По его словам, из 580 тыс. автомобилей по всем трем программам стимулирования в январе — апреле 2021 года было продано более 50 тыс. машин, что, считает Мишустин, неплохо. С другой стороны, ПАО «КАМАЗ» получило существенную поддержку и путем имущественного взноса в ГК «Ростех» в размере 4 млрд рублей. Премьер-министр напомнил о немаленьких ресурсах, направленных на поддержку лизинга, уплату процентов по кредитам. Кредитные ресурсы для КАМАЗа особенно важны, уверен Мишустин.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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