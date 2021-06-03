Мишустин на КАМАЗе: показательная сборка двигателя, поездка на новом электробусе, покрашенный асфальт

Объем производства камазовских двигателей — «классный задел» для лидерства в своей отрасли

Сегодня в Набережных Челнах побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он посетил несколько заводов ПАО «КАМАЗ» и планирует провести совещание на тему дальнейшего развития компании.

Его приезд вызвал ажиотаж — так, рабочие в день прибытия премьера взялись перекрашивать асфальт у завода. Представители КАМАЗа сообщили, что это никак не связано с приездом Мишустина, мол, подрядчик, который красил ворота, испачкал асфальт краской и решил этот брак исправить.

Мишустин посетил одно из крупнейших предприятий России по производству двигателей и силовых агрегатов. На заводе выпускают двигатели V8 и силовые агрегаты V8 к автомобилю КАМАЗ — всего 60 тыс. в год. Кроме того, производят на предприятии двигатели Р6 — 12 тыс. в год.

Премьер назвал объем производства по 12 тысяч камазовских двигателей в год «классным заделом» для лидерства в своей отрасли, хотя, отметил он, КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе, во всяком случае в России.

— Уровень «зеленой» экономики, которую вы демонстрируете, позволяет через 50 метров строить дома. Здесь очень выдержаны все необходимые нормативы. Здорово, что это все соответствующим образом сертифицировано. Это позволяет нам расширять и увеличивать экспорт. Все стандарты взаимозаменяемости соответствующих технологических партнеров выдержаны, поэтому КАМАЗ в этом смысле мощный мировой гигант и флагман отечественного грузового автомобильного транспорта, — подчеркнул он.

По мнению Михаила Мишустина, производство двигателей КАМАЗа стандарта Евро-5 и начало работы над выходом двигателей стандарта Евро-6 (первый прототип рядного шестицилиндрового турбодизеля КАМАЗ-910.40, соответствующего стандартам, был собран в конце 2020 года, — прим. ред.) должны помочь российскому автопрому с наращиванием экспорта.

Мишустин в итоге сам принял участие в сборке двигателя. Он самостоятельно установил головки блока цилиндров.

Электроавтобусы и каркасы кабин

Затем Мишустин осмотрел сочлененный низкопольный электробус особо большого класса. Электробус-гармошка КАМАЗ-6292 спроектирован с учетом опыта эксплуатации электробуса КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву с 2018 года, сообщает пресс-служба президента РТ.

На нем премьер-министр вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым доехал до нового завода каркасов кабин. Запуск этого производства состоялся в 2019 году. Мощность предприятия составляет 55 тыс. каркасов в год.

Завод каркаса кабин премьер-министр сравнил с индустрией 4.0 — в плане оптимизации процессов и соблюдения экологических стандартов по требованиям «зеленой» энергетики. Отметим, уровень локализации на заводе каркаса кабин — 72%, но в компании пообещали довести его в 2022 году до 100%.

После этого глава правительства РФ посетил Научно-технический центр (НТЦ) «КАМАЗ». На базе центра производится разработка новых моделей автомобилей, двигателей, спецтехники и их узлов. Там премьер-министр осмотрел образцы новейшей техники КАМАЗа, в частности карьерный самосвал, автомобиль с метановым двигателем, тягачи и машины с электродвигателями. Затем Мишустин оценил возможности представителей тяжелого ряда грузовиков на полосе препятствий испытательного полигона.

Дарья Пинегина