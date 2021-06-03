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В Челнах сняли на видео, как к приезду Мишустина красят асфальт

12:03, 03.06.2021 3
В Челнах сняли на видео, как к приезду Мишустина красят асфальт
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах к приезду премьер-министра России Михаила Мишустина красят асфальт. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Сегодня в Набережных Челнах ожидают приезда премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Да, не катают новый, не латают дыры, а именно красят. Таким образом решили освежить дорогу на въезде в КАМАЗ. Что только не сделаешь, когда к тебе едет Мишустин!» — пишут в соцсетях.

В автограде Мишустин проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ», а также посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Как же противна эта показуха
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  • Анонимно 03 июн
    Перебор! Смешно и грустно.
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  • Анонимно 03 июн
    Теперь еще и поувольняют красивших и снимавших за то, что выложили на посмешище этот дурдом. У нас в России никогда не прекратят "строить потемкинские деревни"
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