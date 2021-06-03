В Челнах сняли на видео, как к приезду Мишустина красят асфальт

В Набережных Челнах к приезду премьер-министра России Михаила Мишустина красят асфальт. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Сегодня в Набережных Челнах ожидают приезда премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Да, не катают новый, не латают дыры, а именно красят. Таким образом решили освежить дорогу на въезде в КАМАЗ. Что только не сделаешь, когда к тебе едет Мишустин!» — пишут в соцсетях.

В автограде Мишустин проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ», а также посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании.



Ольга Плешкова