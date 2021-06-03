Станислав Сухина покинул пост начальника футбольного «Локомотива»

Начальник основной команды «Локомотива» Станислав Сухина ушел со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство «железнодорожников» решило не продлевать контракт со специалистом. По некоторым данным, клуб также расстался с несколькими врачами команды.

52-летний Сухина был в «Локомотиве» с 2017 года. До своего назначения в футбольный клуб он работал арбитром ФИФА и считался одним из самых влиятельных судей в российском футболе.

В прошедшем сезоне «Локомотив» был оштрафован КДК РФС и наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе из-за захода Сухины в судейскую комнату до начала и после окончания встречи со «Спартаком» в 25-м туре РПЛ.