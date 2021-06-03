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В Татарстане изменили состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции

14:35, 03.06.2021

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

В него вошли:

  • министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин,
  • заместитель генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» Руслан Гатин,
  • министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Напомним, председателем комиссии значится президент республики, его заместитель — зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Секретарь комиссии — начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

Среди действующих членов комиссии:

  • уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев,
  • председатель правления торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев,
  • министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин,
  • руководитель Департамента госслужбы и кадров при президенте РТ Александр Белов,
  • депутат Госсовета РТ шестого созыва, первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) Игорь Бикеев,
  • председатель ОП РТ Зиля Валеева,
  • заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров,
  • ректор КФУ Ильшат Гафуров,
  • председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов,
  • начальник Государственно-правового управления президента РТ Лариса Глухова,
  • председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин,
  • председатель СП РТ Алексей Демидов,
  • главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов,
  • министр юстиции РТ Рустем Загидуллин,
  • заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров,
  • руководитель Следственного управления СК РФ по РТ Валерий Липский,
  • мэр Казани Ильсур Метшин,
  • глава Альметьевского района Тимур Нагуманов,
  • уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская,
  • президент Академии наук РТ Макзюм Салахов,
  • руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев,
  • руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров,
  • руководитель Управления ФНС РФ по Республике Татарстан — государственный советник РФ 2 класса Марат Сафиуллин,
  • сопредседатель Общественного совета автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» по административному и гражданскому направлениям Гульнара Сергеева,
  • начальник Управления федеральной службы безопасности РФ по РТ Игорь Хвостиков,
  • министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин,
  • председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов,
  • заместитель премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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