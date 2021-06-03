В Татарстане изменили состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции
Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
В него вошли:
- министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин,
- заместитель генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» Руслан Гатин,
- министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.
Напомним, председателем комиссии значится президент республики, его заместитель — зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Секретарь комиссии — начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.
Среди действующих членов комиссии:
- уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев,
- председатель правления торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев,
- министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин,
- руководитель Департамента госслужбы и кадров при президенте РТ Александр Белов,
- депутат Госсовета РТ шестого созыва, первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) Игорь Бикеев,
- председатель ОП РТ Зиля Валеева,
- заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров,
- ректор КФУ Ильшат Гафуров,
- председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов,
- начальник Государственно-правового управления президента РТ Лариса Глухова,
- председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин,
- председатель СП РТ Алексей Демидов,
- главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов,
- министр юстиции РТ Рустем Загидуллин,
- заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров,
- руководитель Следственного управления СК РФ по РТ Валерий Липский,
- мэр Казани Ильсур Метшин,
- глава Альметьевского района Тимур Нагуманов,
- уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская,
- президент Академии наук РТ Макзюм Салахов,
- руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев,
- руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров,
- руководитель Управления ФНС РФ по Республике Татарстан — государственный советник РФ 2 класса Марат Сафиуллин,
- сопредседатель Общественного совета автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» по административному и гражданскому направлениям Гульнара Сергеева,
- начальник Управления федеральной службы безопасности РФ по РТ Игорь Хвостиков,
- министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин,
- председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов,
- заместитель премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
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