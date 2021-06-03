В России за сутки выявили 8 933 случая заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 933 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 099 182 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 383 человека, всего выздоровевших — 4 711 982 человека. За сутки коронавирус унес жизни 393 россиян, всего от инфекции скончались 122 660 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зафиксировали 8 832 случая заражения коронавирусом.

Маргарита Голвоатенко