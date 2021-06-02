Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России зафиксировали 8 832 случая заражения коронавирусом

11:20, 02.06.2021
За сутки в России зафиксировали 8 832 случая заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 832. Общее количество зараженных увеличилось до 5 090 249, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 020 и достигло 4 702 599 человек. Доля выздоровевших составила 92,4%.

Умерло за сутки 394 человека. Всего скончались 122 267 пациентов. Условная летальность выросла до 2,4%.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем