За сутки в России зафиксировали 8 832 случая заражения коронавирусом
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 832. Общее количество зараженных увеличилось до 5 090 249, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 020 и достигло 4 702 599 человек. Доля выздоровевших составила 92,4%.
Умерло за сутки 394 человека. Всего скончались 122 267 пациентов. Условная летальность выросла до 2,4%.ОбществоМедицина
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