В Казани учредили размеры именных стипендий мэра города воспитанникам детских школ, студентам и аспирантам

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани учредили именные стипендии мэра города воспитанникам детских музыкальных, художественных, хореографических и спортивных школ, а также студентам высших и профессиональных образовательных учреждений столицы РТ, их размеры и порядок назначения. Соответствующее постановление исполкома Казани опубликовано в сборнике документов мэрии.

Документом предусмотрены следующие размеры стипендий:

для аспирантов, клинических ординаторов — 16 стипендий по 40 тыс. рублей (единовременно);

для студентов вузов, молодежных общественных объединений — 20 стипендий по 30 тыс. рублей (единовременно);

для студентов профессиональных образовательных учреждений — две стипендии по 20 тыс. рублей (единовременно);

для воспитанников детских спортшкол Казани из числа кандидатов в личных видах спорта — 10 стипендий в размере 20 тыс. рублей и одна стипендия в размере 100 тыс. рублей ‒ в командных видах спорта (в равной доле на каждого спортсмена команды);

учащимся детских музыкальных и художественных школ — 15 именных стипендий по 20 тыс. рублей ;

учащимся детских музыкальных школ, детских школ искусств, художественных и хореографических школ — 15 именных стипендий по 20 тыс. рублей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, по итогам 2019 года мэр Казани Ильсур Метшин наградил именными стипендиями 70 представителей казанской молодежи: 30 воспитанников городских музыкальных и художественных школ и 40 студентов и аспирантов вузов города.