Юным и талантливым. В Ратуше вручили именные стипендии мэра Казани

20:30, 23.12.2019 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Ратуше в 25-й раз прошла церемония вручения именных стипендий мэра Казани по итогам 2019 года. Ильсур Метшин наградил 70 талантливых и перспективных представителей молодежи Казани. В числе стипендиатов – 30 воспитанников городских музыкальных и художественных школ и 40 студентов и аспирантов вузов города. Вручение стипендий мэра - в фоторепортаже "Реального времени".

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