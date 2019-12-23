Юным и талантливым. В Ратуше вручили именные стипендии мэра Казани

Сегодня в Ратуше в 25-й раз прошла церемония вручения именных стипендий мэра Казани по итогам 2019 года. Ильсур Метшин наградил 70 талантливых и перспективных представителей молодежи Казани. В числе стипендиатов – 30 воспитанников городских музыкальных и художественных школ и 40 студентов и аспирантов вузов города. Вручение стипендий мэра - в фоторепортаже "Реального времени".
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