Консолидированный бюджет РТ сократил расходы на 4 млрд из-за пандемии

Из-за резкого падения налоговых поступлений бюджет РТ секвестировал расходы на 4 млрд рублей в пользу первоочередных нужд, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин во время отчета об исполнении бюджета за 2020 год.

По его словам, общие потери бюджета составили свыше 43 млрд рублей, из которых 42,6 млрд рублей пришлись на республиканскую казну. Местные бюджеты наименее пострадали, отметил министр финансов. При этом республика получила федеральную помощь на 86,5 млрд рублей, из которых 22,4 млрд рублей составили безвозмездные субсидии и плюс 2 млрд рублей бюджетных кредитов. На них пришлась треть исполнения бюджета РТ, уточнил глава бюджетного комитета Леонид Якунин.

Напомним, государственный долг Татарстана может быть конвертирован в обмен на инвестиции на инфраструктурные проекты, которые позволят аннулировать 73 млрд рублей федеральных бюджетных кредитов, начиная с 2025 года.

Луиза Игнатьева