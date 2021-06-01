Капремонтом стационарных корпусов в МКДЦ в Казани на 100 млн рублей займется «бенефициар пандемии»

Татарстанское ООО «СК «Алтын Групп» проведет капитальный ремонт стационарных корпусов в МКДЦ в Казани на 100 млн. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

«Бенефициар пандемии» стал победителем, предложив выполнить работы за 99,5 млн рублей. Второй номер с таким же предложением — татарстанское госпредприятие «Татлизинг».

Определенному подрядчику нужно выполнить строительно-монтажные и иные работы по капремонту, в том числе установить оборудование. Сюда входит ремонт отопления, кровли, аудио- и видеооборудования, облицовка стен и прочее. Комплекс работ будет проводиться в ангиографической операционной, комнате приема пациентов, отделении забора крови, реанимационной плате.



Ранее сообщалось, что «бенефициар пандемии» займется ремонтом татарстанских больниц на 780 млн рублей. В 2020 году, в период пандемии, компания буквально озолотилась на госзаказе — она выиграла тендеры на 3 миллиарда рублей на подготовку больниц к приему пациентов с подозрением на COVID-19. Благодаря этому издание «Проект» даже поставило компанию на третью строчку в рейтинге бенефициаров «коронавирусных» контрактов — выше только «Ростех» и ГК «Дельрус».

Маргарита Головатенко