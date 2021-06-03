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Для Татарстана разработали событийные паспорта

06:49, 03.06.2021 1
Для Татарстана разработали событийные паспорта
Фото: realnoevremya.ru

Для Татарстана разработали событийные паспорта. Об этом рассказал на полях Петербургского международного экономического форума и. о. директора Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков.

Сейчас подготовлены событийные паспорта для Татарстана и Башкирии, уже реализованы для Краснодарскго края, Камчатки, Свердловской области и Самары. В 2021 году планируют подготовить их для Ставрополья и Ростовской области.

Событийные паспорта позволяют систематизировать и обобщить значимую информацию о российских регионах для их продвижения, пишет ТАСС.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Необходимо покончить с этнократией и преобразовать татарстан в Казанскую область, где все граждане России будут равны и не будет привилегий для татар и для мусульман, которые очевидно есть сейчас.
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