Для Татарстана разработали событийные паспорта

Для Татарстана разработали событийные паспорта. Об этом рассказал на полях Петербургского международного экономического форума и. о. директора Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков.

Сейчас подготовлены событийные паспорта для Татарстана и Башкирии, уже реализованы для Краснодарскго края, Камчатки, Свердловской области и Самары. В 2021 году планируют подготовить их для Ставрополья и Ростовской области.

Событийные паспорта позволяют систематизировать и обобщить значимую информацию о российских регионах для их продвижения, пишет ТАСС.



Ольга Плешкова