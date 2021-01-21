В Нижнекамске начался ремонт в стационаре детской городской больницы

В Нижнекамске начался первый этап капитального ремонта в стационаре детской городской больницы. Об этом рассказал в Instagram руководитель Управления здравоохранения Нижнекамского района Сергей Мерясев.

На ремонт медучреждения из республиканского бюджета выделено около 200 млн рублей. Шестиэтажное здание общей площадью 12 990 кв. м было построено в 1986 году. Пока ремонт начался на шестом этаже в оперблоке.

Ранее сообщалось, что в Казани идет ремонт 3-го лечебного корпуса ДРКБ на Сафиуллина. Сейчас в здании заново смонтировали входные группы и полностью переделали систему вентиляции и ливневок.



Татьяна Леухина