МТС запустил платформу для разработчиков сервисов интернета вещей

ПАО «МТС» объявило о запуске платформы интернета вещей MTS IoT HUB. Сервис позволяет разработчикам, стартапам и крупным компаниям создавать собственные продукты и IoT-решения на основе готового набора инструментов. Об этом компания объявила в ходе общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru



MTS IoT HUB работает по модели PaaS (Platform as a Service) и дает возможность подключать любые устройства интернета вещей, контролировать их состояние и управлять ими, а также собирать данные со сторонних платформ. Решение совместимо с любыми сетями связи и протоколами, в том числе MQTT, TCP/IP, CoAP, NIDD. Интеграторы, производители оборудования и разработчики IoT продуктов смогут воспользоваться MTS IoT HUB для создания собственных решений для сегментов недвижимости, ЖКХ, промышленности, ретейла, сельского хозяйства и других отраслей.

Платформа позволяет программировать сценарии работы: например, система может отправить уведомление в случае отключения датчика или включить кондиционер, если температура в помещении поднялась выше заданной нормы. Мониторинг данных и управление устройствами осуществляется через WEB-интерфейс с компьютера, планшета или смартфона, доступна интеграция через API со сторонними интерфейсами и приложениями. В сервис встроена расширенная библиотека устройств, что позволяет упростить процедуру интеграции датчиков в систему и снизить затраты на работу программистов.

MTS IoT HUB работает с любыми типами умных устройств: от простейших датчиков и счетчиков до инженерных систем и приборов, имеющих цифровые интерфейсы Modbus или Ethernet. Для интеграции необходимы только подключение к интернету любым доступным способом и описание протокола прикладного уровня, предоставляемое производителем. Платформа поддерживает любые способы передачи данных: через фиксированные сети связи, Wi-Fi, Bluetooth, мобильные сети стандартов 2G, 3G, 4G, NB-IoТ, сети LoRa и Sigfox и спутниковую связь. Возможна реализация сценариев с использованием граничных вычислений: в этом случае у клиента создается локальная сеть передачи данных и устанавливается дополнительный модуль, который собирает данные о поведении датчиков даже без подключения к интернету.

Среднегодовой темп роста в ближайшие три года составит 20%. MTS IoT Hub позволяет создавать такие продукты на основе готовых инструментов, что упрощает разработку и сокращает time to market. Также ее можно использовать в качестве самостоятельного продукта для оцифровки аналоговых приборов в промышленности, недвижимости, сельском хозяйстве и других сферах, отметил вице-президент МТС по интернету вещей и промышленной автоматизации Армен Аветисян.

Дмитрий Халин, вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям, сообщил «Реальному времени», что количество подключенных к МТС устройств в России исчисляется десятками тысяч и постоянно растет. Президент МТС Вячеслав Николаев сказал корреспонденту нашего издания, что точное количество устройств компания не разглашает.