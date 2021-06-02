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Власти скорректировали выплаты семьям первоклассников

16:20, 02.06.2021
Власти скорректировали выплаты семьям первоклассников
Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что решение о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками скорректировано. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года», — сказал президент, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.

фото: Максим Платонов

ТАСС сообщает, что заявления начнут принимать с 15 июля. Средства будут выделены на 19,5 млн детей школьного возраста.

Путин во время послания заявил, что будет введена единовременная выплата — по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Также она будет распространена и на будущих первоклассников.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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