Ринат Дасаев высказался о вратарях в заявке сборной России на Евро-2020

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал выбор тренерского штаба сборной России в отношении вратарской позиции. Он считает нынешний состав голкиперов национальной команды самой правильной.

«Окончательная заявка сборной России на Евро абсолютно логична. Шунин, Дюпин, Сафонов — самая правильная тройка вратарей на данный момент. Наверное, Лунев по сборам показался тренерскому штабу чуть слабее и менее подготовленным, поэтому они и приняли такое решение. Тем более дать шанс молодому голкиперу Сафонову проявить себя — это правильно. Что касается основного вратаря на Евро, то им будет Антон Шунин, мне кажется», — сказал Дасаев.

Юрий Дюпин. Фото: rfs.ru

Напомним, сегодня стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы—2020 по футболу. В него вошли два игрока казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров. Для обоих этот турнир станет первым международным чемпионатом на взрослом уровне.



Ранее о попадании игроков «Рубина» на Евро—2020 высказался главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.