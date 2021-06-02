Слуцкий прокомментировал включение Дюпина и Макарова в заявку на Евро-2020

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о попадании двух игроков казанского клуба в состав сборной России на чемпионат Европы—2020 по футболу. В заявку национальной команды попали вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров.

«Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой. Он проводил, по сути, свой первый полноценный сезон в премьер-лиге и провел его очень ярко», — сказал Слуцкий.

Также он отметил, что для него, как для тренера клуба, очень приятно видеть своих подопечных на крупных турнирах. Слуцкий считает это наградой за проделанную работу.

Напомним, сегодня тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на чемпионат Европы—2020. В него вошли 26 футболистов, в том числе два игрока «Рубина». Еще один, защитник Илья Самошников, был отцеплен из-за полученного повреждения.