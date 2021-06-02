Valve объявила даты отборочных этапов The International 10
Компания Valve, разработчик Dota 2, опубликовала даты проведения квалификационных этапов на The International 10.
В отборе выступят участники обоих дивизионов Dota Pro Circuit 2021: Season 2 в каждом из регионов, за исключением обладателей специальных приглашений (ивайтов).
Восемь лучших команд начнут отборочные игры с сетки виннеров, а остальные команды начнут этап с нижней сетки. Если участников будет меньше шестнадцати, то коллектив из нижней сетки с более высоким посевом получит автоматическую победу. Игры будут проходить до двух побед, а победителя гранд-финала определят в трех картах.
Даты отборочных на The International 10 в регионах:
- СНГ и Южная Америка — с 23 по 26 июня;
- Северная Америка и Юго-Восточная Азия — с 30 июня по 3 июля;
- Китай и Европа — с 7 по 10 июля.
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