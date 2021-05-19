В России усилят правила цитирования журналистами других СМИ

Журналистов в России будут привлекать к ответственности за цитирование фейковых материалов других СМИ, если главных редакторов этих изданий нельзя установить. Такое положение присутствует в законопроекте о введении маркировки анонсов зрелищных мероприятий. Сегодня его приняли в третьем чтении, пишет ТАСС.

На данный момент редакция не несет ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если те опубликованы в другом СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности. Теперь журналисты будут освобождаться от ответственности, только если может быть установлен главный редактор цитируемого СМИ.

По словам первого замглавы Комитета ГД по информполитике Сергея Боярского, изменения нужны, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.