Совфед одобрил закон о бесплатном подключении россиян к газу
В среду, 2 июня, Совет Федерации одобрил закон, позволяющий осуществлять мероприятия «дорожной карты» и бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан России, сообщает RT.
Документ вводит институт единого оператора газификации — собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ) («Газпрома»). Если компания не присутствует в регионе, там появится регоператор газификации.
Вчера госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном подведении газа до границ участка.
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