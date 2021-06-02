Новости общества

13:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении россиян к газу

12:21, 02.06.2021 1
Совфед одобрил закон о бесплатном подключении россиян к газу
Фото: pixabay.com

В среду, 2 июня, Совет Федерации одобрил закон, позволяющий осуществлять мероприятия «дорожной карты» и бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан России, сообщает RT.

Документ вводит институт единого оператора газификации — собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ) («Газпрома»). Если компания не присутствует в регионе, там появится регоператор газификации.

Фото: wikimedia.org

Вчера госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном подведении газа до границ участка.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    Почему заголовок статьи говорит про "бесплатное подключение"? Вы вводите в заблуждение. Цитирую вас же: "бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан России". Т.е. само подключение остается как и было, платным.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем