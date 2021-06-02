Еще одно здание из комплекса фабрики Алафузова выставили на продажу в Казани

Бывшие казармы за 80 млн рублей

В Казани выставлено на продажу здание по адресу Гладилова, 51 — оно относится к комплексу промышленных объектов, основанных известным предпринимателем Иваном Алафузовым. Ранее там были казармы для работников предприятия, позже в здании расположилась швейная фабрика. Здание построено во второй половине XIX века и является исторически ценным градоформирующим объектом.

Комплекс состоит из нескольких объектов: трехэтажное здание с выходом на дорогу площадью 3 339 кв. м и трехэтажное площадью 645 кв. м с выходом во внутренний двор, а также гараж, склад и земельный участок в 2 438 кв. метров.

Фото: google.com/maps

Сейчас объект сдают в аренду под офисные и производственные помещения, пояснили «Реальному времени» в агентстве, выставившем на продажу объект недвижимости. За весь лот планируют выручить 80 млн рублей.

Собственников здания в агентстве не назвали — отметили лишь, что их два, а обременений на здании нет. Из данных Росреестра следует, что собственниц зовут Любовь Чернова и Наиля Бурганова. Каких-либо компаний за ними не числится, контактов их в открытом доступе обнаружить не удалось. «Реальное время» готово предоставить им возможность прокомментировать сообщение о продаже здания.

Здания лофта выставили на продажу еще в марте 2020 года за 300 млн рублей. Фото: Виталий Ахмеров

Фабрика-лофт до сих пор не нашла покупателя

Напомним, что новых хозяев до сих пор ищет и более известная часть фабрик Алафузова — здания одноименного лофта. Их выставили на продажу еще в марте 2020 года за 300 млн рублей. Поиски нового собственника проходили на фоне банкротства ООО «Алафузовские мануфактуры» — эта компания принадлежит основателю лофта Андрею Питулову. Основным кредитором выступил прогоревший «Булгар банк» — ему компания должна свыше 80 млн рублей. Как рассказывал сам Питулов, банк выдал кредит на реконструкцию под залог помещений лофта. Реконструкцию завершить так и не удалось: после банкротства «Булгар банка» конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) потребовал полного возврата долга.

В рамках процедуры банкротства уже проводилась оценка зданий и земли — согласно отчету оценщика, они стоят 72,52 млн. Однако на торги по банкротству эти объекты до сих пор не выставлены.

Питулов рассказал «Реальному времени», что процедура банкротства застопорилась. Лофт между тем продолжает жить — собственник полагает, что в ближайший сезон они точно проработают до конца, хоть и под последние послабления ограничений они пока не попадают.

Питулов полагает, что в ближайший сезон они точно проработают до конца, хоть и под последние послабления ограничений они пока не попадают. Фото: Виталий Ахмеров

Александр Артемьев