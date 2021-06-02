В следующем году аккредитация вузов в России станет бессрочной

В России аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Новая аккредитационная модель будет распространяться абсолютно на все уровни образования.

«В рамках нового подхода к контролю и надзору нами готовятся соответствующие нормативные правовые акты, которые впоследствии позволят упростить процедуру получения лицензии и сократить административную нагрузку на юридические лица», — цитирует его пресс-служба КФУ.

Поправка вступит в силу 1 марта 2021 года. Уже имеющиеся к тому моменту у организаций аккредитации автоматически станут бессрочными. При этом ведомство будет вести мониторинг качества подготовки обучающихся. Учреждения с большим количеством нареканий снова отправят на аттестацию.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся. При этом ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против отмены аккредитации.



Ольга Плешкова