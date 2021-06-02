Депутаты Татарстана предлагают ввести уголовное наказание за отказ лечиться от наркомании

Татарстан направит в Госдуму пакет законопроектов, которые ужесточают наказание за нарушения и преступления, которые связаны с употреблением наркотиков. В частности, Госсовет Татарстана хочет ввести уголовную ответственность за уклонение от лечения от наркомании.

Сейчас за уклонение от лечения предусмотрена административная ответственность по 6.9.1 КоАП РФ. «Уклонистам» грозит штраф либо арест до 30 суток. Парламентарии считают, что если нарушителя дважды наказывали административно, то следующее наказание должно быть более суровым — вплоть до лишения свободы до года, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас за наркопреступления в исправительных учреждениях отбывают наказания 30% осужденных (2,8 тысячи человек).

На 1 января 2020 года в Республике Татарстан общее число больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией составляло свыше 50 тыс. человек (или 1,3% от общей численности населения).



Ольга Плешкова