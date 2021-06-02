В Минэкономразвития считают, что господдержка бизнеса должна работать, как доставка еды
В России государственная поддержка бизнеса должна работать как доставка еды — без стресса для предпринимателей. Такое мнению выразила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
— Если смотреть на идеальную картину мира, то господдержка для бизнеса должна работать как доставка еды — абсолютно без всякого стресса, приводит ТАСС ее слова.
Господдержка должна оказываться без личностного отношения, испорченного настроения или оценки. Она должна представлять собой цифровые функции, которые работают.
В понедельник «Реальное время» выяснило, что власти Татарстана подготовили еще одну меру поддержки бизнеса. Рестораны и кафе смогут получать субсидии на возмещение затрат по доставке готовой еды через агрегаторы. Подробности — в материале интернет-газеты.
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