В Минэкономразвития считают, что господдержка бизнеса должна работать, как доставка еды

Фото: Максим Платонов (архив)

В России государственная поддержка бизнеса должна работать как доставка еды — без стресса для предпринимателей. Такое мнению выразила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

— Если смотреть на идеальную картину мира, то господдержка для бизнеса должна работать как доставка еды — абсолютно без всякого стресса, приводит ТАСС ее слова.

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Господдержка должна оказываться без личностного отношения, испорченного настроения или оценки. Она должна представлять собой цифровые функции, которые работают.

В понедельник «Реальное время» выяснило, что власти Татарстана подготовили еще одну меру поддержки бизнеса. Рестораны и кафе смогут получать субсидии на возмещение затрат по доставке готовой еды через агрегаторы. Подробности — в материале интернет-газеты.

