Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Американский писатель Стивен Кинг считает самым страшным фильмом ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» 1999 года режиссера Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика. Об этом пишет Dread Central.

По словам писателя, он был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел эту киноленту.

Фото: pixabay.com

«Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: «Выключите это! Это слишком жутко и странно», — рассказал Кинг.

Сюжет кинокартины рассказывает о группе студентов, которая приехала в старинный городок Беркитсвиль в штате Мэриленд для создания документального фильма, основанного на легенде о ведьме из Блэр.

В 2019 году британская газета The Independent составила рейтинг самых пугающих существ из фильмов ужасов.

