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Сегодня в Татарстане местами пройдет дождь и потеплеет до +22 градусов

05:29, 02.06.2021
Сегодня в Татарстане местами пройдет дождь и потеплеет до +22 градусов

В среду, 2 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в восточных районах дождь.

Ветер северо-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. В Казани — от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +17... +20 градусов.

Общество Татарстан
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