«А я помощником буду»: Минниханов лично провел экскурсию для детей в своем кабинете — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов лично провел экскурсию для детей в своем рабочем кабинете. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В День защиты детей победители республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника» отправились к президенту Татарстана. Глава республики лично провел для детей экскурсию в своем кабинете и разрешил посидеть в кресле.

Фото: tatarstan.ru

«Будущий президент», — сказал кто-то из детей, когда одна из девочек села в кресло.

«Да, а я помощником буду», — ответил Рустам Минниханов, стоя рядом.

Затем дети по очереди посидели в кресле президента Татарстана.

Ольга Плешкова