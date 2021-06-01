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Шлейхер и Полякова вошли в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио

10:10, 01.06.2021
Шлейхер и Полякова вошли в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио
Фото: instagram.com/sintez_kazan

Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды по прыжкам в воду на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

В окончательный список вошли два спортсмена СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер и Мария Полякова. Об этом сообщила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

«В состав женской команды вошли Анна Конаныхина, Юлия Тимошинина, Мария Полякова. Если подтвердится вторая лицензия на трамплине, это будет Елизавета Кузина. На трамплине у мужчин выступят Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов, на вышке — Виктор Минибаев и Александр Бондарь», — сказала Моисеева.

Фото: instagram.com/sintez_kazan

Также в состав мог попасть Руслан Терновой, выступающий в паре с Александром Белевцевым из «Синтеза». Но по словам тренера сборной, спортсмен не впечатлил тренерский штаб на прошедшем в Казани чемпионате России.

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